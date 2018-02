Oude Kipdorpsite open voor publiek 09 februari 2018

De 16de-eeuwse Kipdorpbrug geeft stilaan zijn geheimen prijs. Dit weekend kan het publiek die van dichtbij gaan bewonderen. Medewerkers van de stedelijke dienst archeologie zullen het publiek op de site onthalen, uitleg geven en de archeologische vondsten tonen. Er is een totaalprogramma met randanimatie, verhalenvertellers, optredens van re-enactmentgroepen en aangepaste muziek. Alle activiteiten zijn gratis. De werf is niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Aan de bezoekers wordt gevraagd om stevige schoenen of laarzen te dragen. Deze week werd nog een topvondst gedaan: in de grachtlaag ter hoogte van de bruggewelven werd een volledig zwaard gevonden van zo een 83 centimeter lang. Zaterdag is de werf open van 13 tot 22 uur en zondag van 10 tot 18 uur. Het programma van het publieksweekend staat op www.antwerpenmorgen.be. Reserveren is niet nodig.





