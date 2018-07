Oude kaaimuur wordt afgebroken 25 juli 2018

De muur die exact 40 jaar Antwerpen droog hield, gaat tegen de vlakte ter hoogte van het Antwerpse Zuid. De muur werd net nog 40 jaar oud, ze kwam er na de overtstromingen van Ruisbroek. Met het verdwijnen van de oude waterkering, verdwijnt ook het gedicht van Peter Holvoet dat hij maakte toen hij stadsdichter was van 2011 tot 2012. Het gedicht is 3,2 kilometer lang en telt 6.300 tekens. Samen met Yoi Sels vermengde de dichter fragmenten uit Herman J. Claeys met de inzendingen van andere dichters. Het fietspad kan tijdens de afbraak niet gebruikt worden. Fietsers kunnen over de lengte wel al proeven van een stukje nieuw fietspad dichter tegen de Schelde. Dat ligt een stuk hoger als de oude waterkering en moet vanaf nu de stad drooghouden.





(ADA/NBA)