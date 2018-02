Oud-VLD'er Christian De Stoop verongelukt 16 februari 2018

Bij een verkeersongeval in de Chileense hoofdstad Santiago is oud-Open Vld'er Christian De Stoop om het leven gekomen. Hij werd 68 jaar. De Stoop, die lange tijd in Wilrijk woonde, stelde zich zesmaal kandidaat voor het nationale voorzitterschap van de partij. Zonder enig succes. Het leverde hem de bijnaam 'opperclown' van de VLD op. De jongste jaren verbleef hij in Waregem. Daar wordt zaterdag 17 februari om 11 uur van hem afscheid genomen, in de dekenale kerk Sint-Amandus. Gilbert Van Nuffel, oud-districtsvoorzitter van Wilrijk, noemt De Stoop een 'speciale' man. "Hij had hier een reisbureau in de Sneeuwbeslaan. Hij dacht door zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap, op nationaal en lokaal vlak, dat hij meer kans op een carrière in de politiek maakte. Hij stond ook op verschillende kieslijsten. Een mandaat bekleedde hij nooit. Bovendien hield hij er zeer rechtse ideeën op na. Hij was gewonnen voor een coalitie met het Vlaams Belang. De Stoop was onbetrouwbaar." (PHT)