Oud-schepen die 11.000 koppels huwde overleden 31 augustus 2018

02u23 0 Antwerpen Ivonne Julliams, die 24 jaar lang socialistisch schepen was in Antwerpen, is woensdag op 88-jarige leeftijd overleden. Ze verbleef al enkele jaren in een rust- en verzorgingstehuis. Julliams huwde liefst 11.000 koppels.

Ivonne Julliams werd in 1930 geboren in het inmiddels verdwenen polderdorp Oorderen, bij Ekeren. Ze werd toldeclarant, maar de politieke microbe kreeg haar snel te pakken. Op haar veertigste kwam ze in het college terecht. Ze zou schepen blijven van 1971 tot 1994 en maakte dus twee burgemeesters mee: Mathilde Schroyens en Bob Cools.





Leona Detiège noemt Julliams een doorzetter, met veel dynamiek. "Ze had een sterk organisatietalent. Ivonne was een overtuigd socialiste en kwam goed overeen met het personeel. Toen ik ook schepen was (1977-1982, red.), zaten we met vier vrouwen in het college, want je had ook nog burgemeester Mathilde Schroyens en Mia Van Cauwelaert. Ivonne was al in haar Oorderse jaren actief in de vrouwenbeweging. Later heeft ze de partijafdeling uitgebouwd in de wijk Schoonbroek."





Julliams was meer dan zestig jaar getrouwd met kraanmachinist Florent Van Hees, die in 2011 overleed. Naast haar schepenmandaat was ze van 1974 tot 1977 en van 1981 tot 1983 senator. Ze sloot haar politieke loopbaan af met een zitje in de Antwerpse districtsraad, tussen 2001 en 2006.





(PHT)