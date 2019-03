Oud-leerling De Dames Annick De Ridder onthult eerste steen nieuw bouwproject De Dames’ ADA

22 maart 2019

Na tweehonderd jaar zal de site waar tot voor kort de school De Dames gevestigd was opnieuw opgebouwd worden tot woongelegenheid. Net zoals de nonnen het destijds deden om de 25 jaar of 50 jaar - er heerste wat verwarring rond - onthulde opdrachtgever Van Wellen samen met schepen Annick De Ridder de eerste steen van het nieuwe complex. “De nonnen deden het destijds ook om een nieuwe periode in te luiden. Wij zetten die traditie verder," klonk het bij de onthulling. De steen zal een mooie plek krijgen in de binnentuin van het nieuwe wooncomplex van 107 appartementen, commerciële ruimtes en een stadsvilla. Historische gevels zullen in het project samenvloeien met moderne accenten. “Het doet me enorm veel plezier dat de herinneringen aan deze plek bewaard blijven door de historische touch te bewaren. Oud en nieuw gaan hand in hand in dit project en als oud-leerling van deze school vind ik het erg belangrijk dat de naam van het instituut De Dames mee wordt doorgegeven,” besloot De Ridder.