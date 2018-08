Oud-Beerschotspits Louis Boenders overleden 27 augustus 2018

Ex-Beerschotspeler Louis Boenders (73) is overleden. Dat deelt KFCO Beerschot Wilrijk mee. Boenders was een sfeermaker, niet verlegen om een frats. De spits maakte in zijn enige seizoen (1970-71) zeven goals. Hij belandde in 1970 bij Beerschot na een bizarre schorsing van drie jaar, omdat een scheidsrechter hem na een match van Sint-Jozef Rijkevorsel had verward met een agressieve supporter. Boenders scoorde bij zijn debuut twee keer tegen Sint-Truiden. Zo kreeg hij een vaste stek naast Lothar Emmerich, die het seizoen voordien topschutter was geworden. Na Nieuwjaar deemsterde de Kempenaar weg. Maar in de spelersgroep bleef hij populair. Ploegmakker Herman Houben herinnert zich hoe Boenders na een avondje stappen met zijn nieuwe auto in de sloot terechtkwam en nog 300 meter verder reed. Auto perte totale, maar Louis bleef ongedeerd. Na het jaar Beerschot verdween Boenders in de sportieve anonimiteit. Het afscheid heeft plaats op zaterdag 1 september om 10.15 uur in het crematorium Pontes in Turnhout. (PHT)