Organisatie 10 Miles & Marathon verwacht 40.000 lopers ADA

06 december 2018

16u50 3 Antwerpen Golazo en Sporting A hebben de 34ste editie van de AG Antwerp 10 Miles & Marathon voorgesteld. Die kent geen grote verrassingen. Net als vorig jaar kan je deelnemen aan voorbereidingsruns om beter voorbereid te zijn om de loopwedstrijd. Er komt wel een extra bevoorrading na 2,5 kilometer.

De organisatoren van de AG Antwerp 10 Miles & Marathon verwachten dit jaar 40.000 lopers en de loopwedstrijd zal plaatsvinden op zondag 28 april. Het programma van deze 34ste editie blijft ongewijzigd. De eerste wedstrijd van de dag is naar goede gewoonte de AG Antwerp Marathon, met start om 9 uur op Linkeroever en finish op de Grote Markt. Inschrijven voor de Antwerp Marathon is al mogelijk sinds 20 september en het event is opnieuw op weg richting de 3.000 deelnemers. Het is de laatste keer dat de marathon in het voorjaar zal plaatsvinden. “Vanaf 2020 verhuist de Antwerp Marathon naar het najaar én een nieuwe locatie. Op die manier willen we de marathon uit de schaduw van de 10 miles trekken. Bovendien kunnen er zo meer mensen deelnemen aan de marathon,” zegt Greg Broekmans van organisator Golazo.

Om 11 uur zetten de allerkleinsten hun beste beentje voor tijdens de Alpro Kids Run. Om 12 uur is er vervolgens de AG Antwerp Short Run 5 km. De populairste afstand, de AG Antwerp 10 Miles, zal in 3 waves van start gaan om 14.30, 15 en 15.30 uur.

10 voorbereidingsruns

De organisatie zet samen met partners Sportoase en Runners’ Lab in op tien officiële voorbereidingsruns in en rond Antwerpen. “Vanaf 17 februari gaan we elke zondagmiddag in groep lopen. Iedereen kan deelnemen, zowel beginners als gevorderden,” vertelt Koen Wilsens, zaakvoerder van Runner’s Lab. De lopers worden in groepjes verdeeld volgens niveau. “Het is niet dat iedereen een persoonlijke begeleiding krijgt maar er lopen wel twee coaches mee per groep. Onrechtstreeks zal iedereen die tien sessies meeloopt sowieso beter voorbereid zijn op hun loopnummer op 28 april.”

Inschrijven kan via www.agantwerp10miles.be.