Orde van advocaten smelt samen 06 september 2018

02u43 0 Antwerpen De Orde van advocaten van Antwerpen, Turnhout en Mechelen zijn op 1 september samengesmolten tot de Balie Provincie Antwerpen. Met 2.850 advocaten is deze balie de op een na grootste van Vlaanderen. Marco Schoups is de eerste stafhouder van de eengemaakte balie.

In 2015 was het overleg gestart tussen de drie balies met het oog op een mogelijke fusie. Na veel besprekingen werd in mei 2017 de intentie tot fusie bekendgemaakt. De raden van de Orde van advocaten van Antwerpen, Mechelen en Turnhout namen in maart 2018 unaniem de beslissing om de drie afdelingen op te heffen en tot een fusie over te gaan. "Een historische beslissing, want de Orde van advocaten van Antwerpen bestond op dat moment al 206 jaar", zegt stafhouder Marco Schoups.





De Balie Provincie Antwerpen telt 2.850 advocaten. Of dat er niet te veel zijn? "Ik denk het niet. De samenleving juridiseert steeds verder, waardoor er vaker een beroep wordt gedaan op advocaten. Er worden ook nieuwe markten aangeboord, zoals nu met de bemiddeling", aldus Schoups.





"Onze beroepsgroep doet het over het algemeen wel goed, al zijn er natuurlijk advocaten die beter boeren dan anderen. Maar dat is altijd al zo geweest. We moeten wel opboksen tegen consultants allerhande, maar wij bieden iets unieks: deontologie, geheimhouding en onafhankelijkheid. En we hebben ook een tuchtapparaat dat over de integriteit waakt."





Stafhouder Schoups wordt bijgestaan door drie adjunct stafhouders: Nathalie Vermeersch (Antwerpen), Tom Hens (Turnhout) en Thierry Lammar (Mechelen). Ook de conferenties van de drie balies fuseren. Zij houden zich onder meer bezig met de vorming van de advocaten en brengen hen op een ontspannen manier samen via sport- en culturele activiteiten.





"Door de fusie wordt de advocatenfamilie verder verenigd in gans de provincie. Als bijvoorbeeld de Mechelse afdeling van de Conferentie een activiteit lanceert, dan kunnen ook Antwerpse en Turnhoutse advocaten daaraan deelnemen", zegt Jorgen Van Laer, Antwerps afdelingsvoorzitter van de Conferentie.





De fusie wordt vrijdag gevierd met een bijzondere fusiezitting in het justitiepaleis en met een groots banket in de Waagnatie.





(PLA)