Orchideeën moeten verhuizen door Oosterweel 22 februari 2018

Doctoraatsstudent aan de universiteit Antwerpen Steven Jacobs is aan een heus huzarenstukje bezig. De komende dagen worden 476 wilde orchideeën uit het Vlietbos op Linkeroever verplant naar het stuk bos aan de overkant van de Charles De Costerlaan. Op die plek waar de orchidee zich nu bevindt, starten weldra de werken voor de Oosterweel-verbinding. Het milieudecreet vroeg dat de bloempjes gered zouden worden. "Eigenlijk is het opzet tweedelig. In de eerste plaats proberen we de orchideeën te redden door ze te verplaatsen maar er is ook een wetenschappelijk luik aan verbonden. Over De Grote Kever Orchis is nog niet veel geweten rond translocatie. Op deze manier proberen we te ontdekken in welke optimale opstandigheden deze orchidee kan overleven", legt Jacobs uit. De bloemen worden tot veertig centimeter diep uitgegraven om zoveel mogelijk wortels en schimmels de oversteek mee te laten maken. "Dat is cruciaal, willen we deze orchideeën optimale slaagkansen geven." Toch zal de helft van de bloemen het niet halen. "Als we ze niet weghalen zouden ze allemaal verloren zijn. Nu zullen we een deel kunnen redden en tegelijk veel meer over het bloempje te weten komen", besluit Steven. (ADA)





