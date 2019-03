Opvallende verstekeling: Reuzenpad vaart van Zuid-Amerika naar onze haven Jan Aelberts

14 maart 2019

14u08 0 Antwerpen In onze haven is deze week een opvallende verstekeling ontdekt: een reuzenpad. Het dier nam wellicht de boot in Zuid-Amerika en werd pas bij aankomst in de Antwerpse haven ontdekt.

“Hij is vijftien centimeter groot en dus nog jong”, zegt Lindsay Bens van het dierenopvangcentrum in Brasschaat. “Deze soort kan tot dertig centimeter groeien. Hij is dus een stuk groter dan zijn Belgische broers en zussen. Wij hebben hem ondergebracht bij SOS Reptiel. Zij zoeken een baasje voor de pad. Het dier is niet beschermd en mag je in België als huisdier houden.” SOS Reptiel zal erop toezien dat de reuzenpad in de juiste omgeving terechtkomt.