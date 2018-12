Opvallende reclame-campagne zet kwaad bloed bij winkeliers Zalando en Bol.com adverteren huizenhoog op drukste winkelstraat Nina Bernaerts

17 december 2018

19u39 0 Antwerpen De winkeliers van de Meir zijn niet te spreken over de gigantische reclames die de winkelstraat (ont)sieren. Online-spelers Zalando en Bol.com hebben er huizenhoge stellingen afgehuurd om hun kerstaanbod te promoten. “Dat is hetzelfde zeggen als: kom hier kijken, passen en bestel dan”, zegt winkeleriersvereniging Meir.

Hoe houden winkeliers nog het hoofd boven water? Door hopelijk een goede omzet te draaien op topmomenten zoals de kerstdagen. Als Zalando en Bol dan komen adverteren in hun straat is dat olie op het vuur gooien. “Wij doen er samen met de stad alles aan om de mensen naar hier te krijgen. We investeren in gezellige kerstverlichting, mooie etalages, de stad zet de kerstmarkt, ook het district ondersteunt onze werking financieel om tijdens de kerstdagen zoveel mogelijk volk te ontvangen. Maar reclames zoals deze zijn dan echt een slag in het gezicht. Dat is echt zeggen: kom hier passen en kijken, om dan thuis te bestellen”, vertelt Linda Cloots van de winkeliersvereniging. En het zijn niet enkel de kleine zelfstandigen die de campagnes moeilijk te verteren vinden, ook grote speler Primark trekt aan de alarmbel. “Aan het standbeeld van Antoon Van Dijck is de winkel van Damart ingepakt met Zalando kerstshopping en tegenover Primark hebben ze de gevel ingepakt met Bol.com, die laatste is er nog maar pas bijgekomen en heeft eigenlijk het ongenoegen van de winkeliers in gang gezet.”

Hebzucht

Het zijn de eigenaars van de panden die beslissen of er reclame wordt gehangen, maar welke reclame dat net is, blijkt niet van tel. “In de Kammenstraat is de winkeliersvereniging destijds wel overeen gekomen dat het geen regelrechte concurrentie mag zijn. Dus er vallen wel afspraken te maken met firma’s. Maar hier is het duidelijk dat het gewoon gaat om wie het geld op tafel legt, pure hebzucht. Er is totaal geen controle op wie er komt adverteren. Moest het nu nog september of mei zijn, tot daar aan toe maar dit is midden in de belangrijkste periode van het jaar. Het zou hetzelfde zijn als het Wijnegem Shopping Center hier zou komen adverteren, zij doen dat gelukkig niet want er bestaan wel zo’n stilzwijgende afspraken.”

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) treedt de winkeliersvereniging bij. “Iedereen doet heel veel moeite om de mensen naar de stad te trekken. En dan moet je zo’n gigantische reclames van internetspelers gewoon slikken? Die betalen hier geen belastingen, hebben geen personeel, hebben geen verantwoordelijkheid naar de stad maar komen wel een graan meepikken van het succes van de stad. Wij vragen dan ook om maatregelen te nemen en wel selectief te zijn in de soort reclame die aan de gevels komt te hangen”, zegt woordvoerder Nico Volckeryck.

Schepen Koen Kennis (N-VA) reageert dat er weinig aan te doen valt. “De stad heeft geen zeggenschap over de inhoud van de reclame, enkel of het voldoet aan de stedenbouwkundige voorwaarden. Dat zullen wij nu ook gaan nakijken. We hebben ook regelmatig overleg met de eigenaars van de panden en we zullen die bemerkingen meegeven maar als stad kunnen we verder niets doen”, zegt woordvoerder Barbara De Schepper.