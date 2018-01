Opstootjes verstoren einde première 'Patser' in Kinepolis Antwerpen PLA

24 januari 2018

22u41 119 Antwerpen In de Kinepolis-bioscoop in Antwerpen hebben de veiligheidsdiensten een herrieschopper buitengezet tijdens de première van de film Patser . Die zou een of meerdere bommetjes hebben laten ontploffen bij het einde van de film, waarna er ruzie ontstond met een aantal andere bioscoopgangers.

De politie kwam ter plaatse, maar bij aankomst was alles rustig. Woordvoerder van politie Wouter Bruyns: "Wij kregen een oproep binnen voor een vechtpartij in Kinepolis. Toen onze eerste ploeg ter plaatse kwam, was de rust in het cinemacomplex al teruggekeerd. De privé-bewakingsdienst had eigenhandig een herrieschopper uit de zaal gezet. Meer was er niet aan de hand."

De politie heeft bemiddelingsteams, bestaande uit agenten in burger, naar Kinepolis gestuurd. Zij blijven ter plaatse tot ook de laatavond-voorstelling van Patser is afgelopen.

Bommetje

Volgens bezoekers zou de onrust in de zaal ontstaan zijn toen iemand een bommetje liet ontploffen. Kinepolis kon zelf niet meer toelichting geven. "Het is hier heel druk en wij zijn met weinig personeel. Sorry", zo klonk het bij Kinepolis Antwerpen.

Volgens enkele twitteraars konden zij de film niet uitkijken door het tumult. Patser ging deze week in première.

Ook bij de vorige film Black van het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah verliepen de eerste vertoningen in 2015 niet rimpelloos. De film ging over stadsbendes in Brussel. De grote belangstelling zorgde toen voor relletjes. Kinepolis Brussel lastte toen zelfs enkele voorstellingen af uit veiligheid.

Iemand stak een bommetje af in de zaal en er ontstond ruzie tussen verschillende mensen en niemand wist wat er gebeurde en gingen allemaal snel naar buiten Janne Vandenhoeck(@ jannevandenhoek) link

Wanneer ge naar patser gaat kijken en er ruzie ontstaat in de zaal en ge daardoor het einde mist maar wel gratis ticket krijgt om terug te komen!! Wel zotte film 🤪🤪 Janne Vandenhoeck(@ jannevandenhoek) link

Ik heb de film niet eens kunnen uitzien 😭 @Kinepolis #patsergedrag 😡 E L I N E(@ Elinecerulus) link