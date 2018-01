Oppositie wil stadspersoneel ondervragen 25 januari 2018

Na de commotie rond de stedenbouwkundige vergunningen, zoals die van de Slachthuissite bijvoorbeeld, beloofde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) 100 procent transparantie. De oppositiepartijen sp.a en Groen willen het personeel van de stad daarom kunnen bevragen over een aantal dossiers, in de hoop meer te weten te komen over hoe de stad omgaat met stedenbouwkundige vergunningen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan Kristiaan Borret, de vroegere stadsbouwmeester. "De mensen die men wil horen, hebben hun mening in de media al lang kenbaar gemaakt. Ik denk dat de oppositie het verhaal over de zogezegde schimmige vergunningen probeert te rekken", reageert schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) in het ATV-nieuws. De stadssecretaris bekijkt de vraag van de oppositie en kan dan beslissen of er personeel wordt ondervraagd. (BJS)