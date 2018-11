Opnieuw vluchten naar London City op komst Philippe Truyts

08 november 2018

22u13 0 Antwerpen Goed nieuws voor zakenlieden en toeristen die snel in de Britse hoofdstad willen geraken: vanaf begin 2019 kun je vanop de luchthaven van Antwerpen opnieuw naar London City vliegen. Door het recente faillissement van VLM Airlines was die route weggevallen.

London City is 25 jaar lang hét visitekaartje geweest van de luchthaven in Deurne. Eind augustus veranderde dat toen VLM Airlines in vereffening ging. Met vluchten van Flybe tussen Antwerpen en London Southend was er wel snel een alternatief, maar die luchthaven ligt 65 kilometer van het centrum van Londen. Een trein brengt je er op een uur naartoe. Voor London City bedraagt die afstand slechts 11 kilometer.

Het is nog niet duidelijk welke luchtvaartmaatschappij de route voor haar rekening zal nemen. “Voor midden december hoop ik dat bekend te maken”, zegt Marcel Buelens, topman van Antwerp en Ostend Airport. “En ik denk dat er nóg een paar zakenbestemmingen zitten aan te komen.”

Jaarrecord

Het faillissement van VLM Airlines drukt intussen op de passagiersaantallen in Deurne. In oktober liepen die met 12 procent terug tot 21.835. Maar na tien maanden stevent de luchthaven wel op een absoluut jaarrecord af. De teller staat nu al op circa 267.000 passagiers, nog slechts zo’n 9.000 minder dan het topjaar 2016. “We gaan in 2018 rond 295.000 uitkomen”, verwacht Buelens. “We zijn dan wel VLM kwijt, we bouwen de luchthaven verder uit met de middelen die we hebben. TUI fly breidt in 2019 met 35 procent uit en daar zullen we in Antwerpen zeker ons voordeel mee doen. Schrijf maar op: volgend jaar ronden we wél de kaap van 300.000 passagiers.”