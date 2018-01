Opnieuw stabiliseringswerken aan kaaimuur 02u32 0

In de laatste week van januari ondervinden bewoners van Nieuw Zuid mogelijk geluidshinder. Dan starten opnieuw stabiliseringswerken aan de Schedekaaien. In 2020 moet de nieuwe kaaimuur volledig klaar zijn.





De heraanleg van de Scheldekaaien is nodig om de waterkering te verhogen in het kader van het Sigmaplan. De stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal maken van de gelegenheid gebruik om ook het openbaar domein op die strook van meer dan 5 kilometer aan te pakken.





Nieuw Zuid is een van de zeven zones waar de aannemer de 19de-eeuwse kaaimuur stabiliseert en de waterkering verhoogt. De staat van de muur is erbarmelijk en wordt vervangen door een nieuwe. In Nieuw Zuid is aan de Ledeganckkaai al één stuk kaaimuur zo goed als afgewerkt.





In de laatste week van januari start de aannemer aan de zones naast de Ledeganckkaai met het 'heien' of kloppen van de wanden van twee bouwputten. Het heien zal tot eind april duren en gaat gepaard met geluids- en trillinghinder.





Net voor de zomer wordt gemikt op de afbraak van de bouwvallige muren. De aannemer doet dat met springstoffen, om de muren zo efficiënt mogelijk neer te halen. Van eind juli tot begin november wordt het geraamte van de nieuwe kaaimuur gebouwd. (BJS)