Opnieuw recordschip voor Deurganckdok 15 mei 2018

03u23 0 Antwerpen In het Deurganckdok in Doel is afgelopen weekend de 'Ever Golden' (foto) van rederij Evergreen aangemeerd. Voor het Taiwanese Evergreen is het het eerste schip met een capaciteit van meer dan 20.150 containers.

De 'Ever Golden' vertrok op 5 april in Qingdao (China), voor haar eerste reis naar Europa. Evergreen bouwt nog drie zusterschepen die dit jaar te water worden gelaten en een maidentrip naar Antwerpen plannen. De eerstvolgende is de 'Ever Goods' op 13 juni, de 'Ever Genius' in augustus en de 'Ever Given' in oktober. "2018 wordt een jaar vol maidentrips van zowat alle rederijen, met recordcontainerschepen in de hoofdrol", zegt Nathalie Van Impe, woordvoerster van het Havenbedrijf. "Als het voorjaar al druk was, dan wordt de zomer nog drukker, want ook Cosco Shipping Lines stuurt een reeks van zijn nieuwe ULCS's (Ultra Large Container Ships) op maidentrip naar Antwerpen. De aanloop van de grootste containerschepen ter wereld bevestigt een trend die al een aantal jaren ingezet was: steeds groter wordende schepen zijn nodig om te voldoen aan de toenemende marktvraag naar containers." De haven kende in het eerste kwartaal van 2018 een groei van 10 procent op vlak van containeroverslag.





Opmerkelijk is dat het Havenbedrijf praktische tips geeft voor 'ship spotters'. Steeds meer amateurfotografen vatten post langs de schelde om de zeereuzen te vereeuwigen. Volgens het Havenbedrijf zijn de beste plekken voor kiekjes de Bocht van Bath, de Scheldedijk ten noorden van het Deurganckdok en de Scheldedijk in Lillo. Men zal de sociale media gebruiken om ship spotters op de hoogte te houden van details. (PKM/