Opnieuw openbaar vervoer in Lange Leemstraat 27 juni 2018

02u42 0

Vanaf vandaag zorgt buslijn 40 opnieuw voor openbaar vervoer in de Lange Leemstraat. De tijdelijke lijn 40 komt er als alternatief voor tram 4. Door de werken aan de Guldenvliesstraat kan die tot begin volgend jaar niet meer rijden tussen Berchem station en de Groenplaats.





Bus 40 zorgt voor de verbinding tussen Berchem station en Nationale Bank via het traject van tram 4. Hij rijdt om de twintig minuten door de wijken Haringrode, Groen Kwartier en Klein Antwerpen. Op werkdagen en zaterdag is dat van 6.20 tot 21.40 uur, op zondag van 8 tot 21.40 uur.





Het traject van 2,3 kilometer telt zeven haltes, waarvan vijf in de Lange Leemstraat: Berchem Station, Cuperus, Lamorinièrestraat, Belgiëlei, Sint-Vincentius, Hemel en Nationale Bank. (BJS)