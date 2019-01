Opnieuw negatief advies voor stedenbouwkundige vergunning Sligro ADA

08 januari 2019

15u57 0

Er is opnieuw een negatief advies uitgesproken over de stedenbouwkundige vergunning van de Nederlandse groothandel Sligro. De vestiging ligt aan het Straatsburgdok in een zone die waar enkel kleine en middelgrote ondernemingen zich mogen vestigen.

Tegenstanders werpen op dat Sligro niet aan die regelgeving voldoet en dat ze onder het mom van een distributiecentrum een detailhandel hebben geopend. Advocaat Gregory Verhelst verdedigt de belangen van de tegenstanders. Hij stuurde reeds een gerechtsdeurwaarder naar Sligro om vaststellingen te doen. Die stelde vast dat de activiteiten van Sligro niet passen binnen de wettelijk bepaalde kmo-zone. Mogelijk komt er donderdag al een uitspraak uit de bus.

Sligro is momenteel niet bereikbaar voor commentaar. Eerder zei CEO Rudi Petit-Jean dat de vestiging in Antwerpen wel degelijk een distributiecentrum is maar een upgrade van wat mensen onder zo’n centrum verstaan.