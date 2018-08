Opnieuw minder ongevallen met politiewagens 29 augustus 2018

Voor het derde jaar op rij is het aantal ongevallen met dienstvoertuigen van de politiezone Antwerpen gedaald. Dat maakte de politie gisteren zelf bekend. "Het aantal ongevalvrije kilometers verdriedubbelde sinds 2014", klinkt het bij politie Antwerpen. "In 2015 gingen we als eerste korps in Belgie van start met de Priba-opleiding. Een op maat gemaakte opleiding voor bestuurders van prioritaire voertuigen. Ondertussen genoot 49% van de interventie-medewerkers zo'n opleiding." In 2017 werden er 360 schadegevallen gemeld met voertuigen van de politie. Bij slechts 45 van de gevallen (of 12,5%) had een medewerker van de interventie schuld aan de schade. In 2014 was dat nog 42%. "Voor het derde jaar op rij waren er geen ernstige ongevallen met interventievoertuigen", besluit de politie. "De komende jaren zal er geprobeerd worden nog meer politiemensen een Priba-opleiding aan te bieden en de kennis bij de inspecteurs op regelmatige basis op te frissen." (BSB)