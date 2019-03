Opnieuw meer jobs in onze haven Jan Aelberts

13 maart 2019

09u17 0

Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal jobs in onze haven. Die was in 2017 goed voor 116.311 voltijdse jobs, een stijging van 0,8 procent. Tussen 2012 en 2015 daalde dat aantal nog. Dat het goed gaat met de grootste zeehaven van ons land, danken we vooral aan de chemie. Die neemt net geen derde van de omzet van de haven voor zijn rekening. Bijna 18 procent van de jobs vind je in de chemische nijverheid. Ook in de brandstofproductie en het transport van goederen gaat het goed. Alles samen draait onze haven 19,4 miljard euro omzet, een stijging van 662 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor.