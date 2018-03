Opnieuw kandidaat-chauffeurs veroordeeld 06 maart 2018

De Antwerpse strafrechter heeft een tweede reeks vonnissen geveld in de zaak rond de sjoemelrijbewijzen. Een twintigtal kandidaat-chauffeurs werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. De straffen variëren tussen 8 maanden effectief en een opschorting, gekoppeld aan een verplichte verkeerscursus bij VIAS. Binnen twee weken wordt een nieuwe reeks vonnissen geveld. Eind december 2015 kwam aan het licht dat 153 personen bij de stad met een vals attest een voorlopig rijbewijs waren komen afhalen. Velen gaven toe dat ze voor de bekwaamheidsattesten hadden betaald. 250, 400, 750 of 900 euro, de prijzen varieerden van klant tot klant. De kopers hoefden geen rijlessen te volgen, maar kregen wel een bekwaamheidsattest waarop vermeld stond dat ze twintig uur rijles hadden gevolgd. (BJS)