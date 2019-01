Opnieuw 26 pop-upcontainerparken dit jaar BJS

30 januari 2019

11u07 0 Antwerpen In 2019 zijn er in Antwerpen 26 pop-upcontainerparken gepland waar buurtbewoners makkelijk hun afval kwijt kunnen. Het eerste staat op donderdag 31 januari op de Ossenmarkt in de studentenbuurt.

Pop-upcontainerparken zijn tijdelijke containerparken die gedurende één namiddag een specifieke buurt bezoeken. Ze zijn gekoppeld aan buurt-aan-de-beurtacties of plaatsen waar er vroeger brengboxen (opslagplaatsen voor grofvuil aan grote appartementsgebouwen) waren.

In mei 2017 startte Antwerpen met de eerste pop-up. Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau: “Dit is een echt succesverhaal. Vorig jaar bezochten bijna 5.700 Antwerpenaars één van de toen 24 pop-upcontainerparken. Er werd in totaal 6.000 kilo klein gevaarlijk afval, 16.000 kilo hout en 20.000 kilo papier en karton verzameld. Op die manier zijn bewoners hun spullen kwijt én vermijden we dat er gesluikstort wordt. De stad komt zo ook tegemoet aan oudere mensen die moeilijk te been zijn of aan inwoners die bijvoorbeeld geen wagen hebben om tot bij een containerpark te rijden.”

Buurtbewoners kunnen in het pop-upcontainerpark terecht met al hun afval. Net zoals in een gewoon containerpark zijn alle afvalsoorten gratis behalve grofvuil, dat 10 cent per kilo kost. Daarvoor zijn een weegwagen en een bancontact aanwezig. Van steenpuin mag men maximum 1 emmer brengen. Als mensen met de wagen komen of te grote hoeveelheden bij hebben, worden ze doorverwezen naar de gewone containerparken. Spullen die nog hergebruikt kunnen worden, kunnen ter plaatse aan De Kringwinkel en De Collectie geschonken worden.

Het eerste pop-upcontainerpark van het nieuwe jaar staat donderdag 31 januari op de Ossenmarkt. In totaal zijn er 26 pop-ups gepland; ze komen in alle districten van de stad.