Opnieuw ‘20 in 70’ dansfeesten bij Zorgbedrijf Antwerpen BJS

01 februari 2019

13u04 0 Antwerpen Ook in 2019 organiseert Zorgbedrijf Antwerpen ‘20 in 70’ dansfuiven voor liefhebbers van de seventies. Dienstencentrum De Vrijgeweide in Borgerhout bijt op 14 februari de spits af met een Valentijnseditie, daarna volgt elke maand een dansfeest in Deurne, op Linkeroever, in Berchem en Borgerhout.

Het wordt telkens een fuif helemaal in seventiesstijl voor al wie 20 was in de jaren ’70 of dat wel had willen zijn. Voor sfeer en muziek zorgen dj Danny Van Tichelen en afwisselend dj’s Dirk Stoops, Gust De Coster en Schwarzkopf.

De reeks maandelijkse dansavonden van Zorgbedrijf Antwerpen is gericht op een publiek van vijftigers en zestigers en iedereen die van de seventies houdt. Meer dan 2.500 mensen swingden er al op los tijdens de voorbije ‘20 in 70’ dansfeesten. Ook nu verwacht Zorgbedrijf Antwerpen weer volle zalen. De voorverkoop is al gestart.

Meer info op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/20in70