Opnieuw 1600 bezwaarschriften tegen nieuwe ISVAG-oven NBA

11 december 2018

15u53 0 Antwerpen Er zijn opnieuw 1600 bezwaarschriften binnengekomen tegen de nieuwe ISVAG-oven in Wilrijk. Groen Antwerpen roept op om deze bezwaarschriften serieus te nemen.

Afgelopen zondag werd het openbaar onderzoek omtrent de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk afgerond. De MINA-raad van Aartselaar verzamelde meer dan 1600 bezwaarschriften tegen de plannen van ISVAG.

“De wijk is al opgezadeld met historische vervuiling en gezondheidsproblemen. De A12 is nu al verzadigd, dus bijkomend zwaar vrachtverkeer is geen goed idee. Bovendien zitten we momenteel met een overcapaciteit op vlak van verbrandingsovens. Er moet gebruik gemaakt worden van alternatieve methodes om afval te verwerken en warmte op te wekken. Een nieuwe installatie hoort eerder thuis in de haven waar stoom geleverd kan worden aan bedrijven die op hun beurt warmte kunnen leveren aan gezinnen via warmtenetten”, stelt Groen.

De Vlaamse overheid keurde wel al een subsidie van 16 miljoen euro goed voor een warmtenet, gelinkt aan de nieuwe oven en minister Bart Tommelein nam de nieuwe centrale op in zijn beleidsbrief. “Dit kan uiteraard niet”, zegt Wouter Van Besien. “Met dergelijke voorafnames toont de Vlaamse regering een minachting voor de mensen die in de buurt van de oven wonen.”

De gemeenteraad van Aartselaar keurde onlangs unaniem bezwaar aan tegen de vergunning.