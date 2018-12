Oplossing op til voor Zuiderdokken WERKEN AAN PARKING KUNNEN WELLICHT BEGIN 2019 HERVATTEN philippe truyts

15 december 2018

13u50 0 Antwerpen De kans is groot dat de werken aan de ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken over 1 à 2 maanden kunnen hervatten. Het stadsbestuur en de klagende bewoners van de Verviersstraat staan dicht bij een akkoord, zo vernemen we uit goede bron. Zo zou er alsnog een tweede uitrit komen voor de parking.

Aannemer Van Laere moest de bouw van de parking Steendok, goed voor een 900-tal parkeerplaatsen, eind mei staken. Een paar bewoners van de Verviersstraat waren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt. Met succes, want de bouwvergunning werd in afwachting van een uitspraak ten gronde geschorst. De bewoners vreesden voor zware verkeersoverlast omdat enkel in de Verviersstraat een parkinguitrit werd aangelegd. In augustus reikte de stad de hand aan de klagers. Bovengronds kwam dat neer op een aantal verkeersluwe maatregelen. Toch kon die geste de bouwwerken niet opnieuw lostrekken.

Tot nu, zo lijkt het. Achter de schermen is gewerkt aan een compromis. Dat zal de stad wel op kosten jagen. Een tweede uitrit - wellicht in de Namenstraat - zal een groot deel van de verkeersdruk in de Verviersstraat wegnemen. Mogelijk moet de stad dan wel een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. Nóg een toegeving is dat de uitrit van de parking van CMB van de Verviersstraat naar de De Gerlachekaai wordt verlegd.

Stijn Verbist, advocaat van de bewoners in de Verviersstraat, blijft voorzichtig. "We voeren gesprekken met de stad en die verlopen in een constructieve sfeer." Dat een deal binnen handbereik ligt, kan hij nog niet bevestigen. De hamvraag is of de stad bereid is tot een dading. Burgemeester De Wever (N-VA) had in augustus nog beklemtoond dat er in geen geval een dading of financiële regeling zou komen, zoals dat destijds gebeurde met de zes klagers tegen de Sinksenfoor.

Park

Nu het ernaar uitziet dat de bouwput kan worden afgewerkt, is er opnieuw perspectief voor de bovengrondse aanleg van de acht hectare grote Zuiderdokken. De stad diende daarvoor al een omgevingsvergunning in. Het centrale deel krijgt veel gras en een waterbassin, aan de zuidelijke en noordelijke kant ligt het accent op tuinen en sportvelden. Het vroegere Kooldok aan de noordzijde wordt net als het Steendok een overdekte parking.

Procedures

Nieuwe juridische procedures vallen uiteraard niet uit te sluiten. Dat kan zowel over de verkeersafwikkeling rond de Gedempte Zuiderdokken als over de bovengrondse aanleg gaan. Het nieuwe stadsbestuur zal ook nog een fors financieel engagement moeten aangaan. Tot nu toe wordt de totale kost van ondergrondse en bovengrondse heraanleg geschat op 25 miljoen euro.