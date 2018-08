Oplossing gevonden voor Themis II 03 augustus 2018

Ook de komende jaren zullen de leerlingen van de Scheepsvaartschool gebruik kunnen maken van hun opleidingsschip Themis II. Er is een akkoord gevonden om de renovatiekosten te delen tussen beleidsdomeinen Onderwijs en Mobiliteit.





De Themis II wordt gebruikt door de leerlingen van de Scheepsvaartschool Cenflumarin van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Maar het schip is dringend aan renovatie toe en de kosten, zo'n 232.000 euro, kon de school niet alleen betalen. Nu is beslist dat de beleidsdomeinen Onderwijs en Mobiliteit die kost zullen delen. Het was Vlaams Volksvertegenwoordiger Annick De Ridder (N-VA) die een stand van zaken vroeg aan Vlaams Minister Hilde Crevits (CD&V). De minister liet weten dat er intussen al contact gelegd is met zowel DAB Vloot als met de scheepsvaartschool om te onderzoeken wanneer de renovatiewerken het best uitgevoerd kunnen worden. Dat zal nog niet meteen voor morgen zijn. "Er moeten een aantal procedures doorlopen worden voor de aanduiding van een onderneming en een werf voor de herstellingen van het opleidingsschip," aldus minister Crevits. Annick De Ridder is alvast tevreden. "De Themis II zal dus kunnen blijven varen, en dit is in het belang van de leerlingen maar ook de binnenvaart in het algemeen. Bovendien zal het GO! de renovatie inpassen in het onderwijsprogramma voor volgend schooljaar. Tijdens de droogzetting krijgen de leerlingen de gelegenheid op een andere wijze kennis te maken met het opleidingsschip." (ADA)