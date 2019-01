Oplossing gevonden voor ontbrekende assisenzaal: moordzaken gaan door in Vlinderpaleis NBA

02 januari 2019

10u50 0 Antwerpen Er is dan toch een oplossing gevonden voor de 11 moordzaken die naar het hof van assisen werden verwezen. In plaats van het Oude justitiepaleis op de Britselei zullen de zaken in het Vlinderpaleis doorgaan.

Dit jaar zullen er sinds lang opnieuw Assisenzaken worden behandeld in Antwerpen en wel meer bepaald in het Vlinderpaleis. Hiervoor wordt één van de zittingszalen en een nabijgelegen kleinere zittingszaal dan ook permanent vrijgemaakt. Hiervoor zijn de komende maanden beperkte aanpassingswerken in de zittingszalen nodig. Zo moet er onder andere plaats gemaakt worden voor de 12-koppige volksjury, die ook een eigen ingang, toiletten en een beveiligde zaal voor beraadslaging nodig hebben.

Dit betekent ook dat drukker bijgewoonde zittingen in kleinere zittingszalen zullen moeten worden gehouden, en dat er zich soms heel wat meer mensen in de gang aan de zittingszalen zullen bevinden. Om (brand)veiligheidsredenen zal deze situatie goed opgevolgd worden.

Sowieso gaat het om een tijdelijke maatregel. Het Oude justitiepaleis op de Britselei zal uiteindelijk opnieuw dienst doen als gerechtsgebouw met assisenzaal en het Hof van Beroep, maar die renovatie laat al even op zich wachten.

In de provincie Antwerpen zijn momenteel elf moordzaken onderweg naar assisen. Twee dossiers zijn helemaal klaar: de roofmoord op Leopoldine De Decker (18 mei 2013) en de moord op Yves Van Oers (24 juli 2017).