Oplichtster voor 54ste keer veroordeeld 31 augustus 2018

02u23 0 Antwerpen Oplichtster Carine G. uit Brecht is nog maar eens veroordeeld, voor de 54ste keer. De vrouw krijgt dit keer 3 jaar cel, deels met uitstel, voor oplichting van een 87-jarige alleenstaande man uit Wilrijk. Ze had hem 50.150 euro afhandig gemaakt.

De 53-jarige G. bleef gisteren afwezig op het proces. Zij zat met haar elektronische enkelband thuis in een ruime vrijstaande woning in de Bethovenstraat in Brecht. Toen wij haar 's namiddags om een reactie vroegen, ging de elektrische toegangspoort even snel weer dicht als ze was opengegaan.





Carine G. was enkel uren eerder veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan de helft effectief. Zij moet 50.150 euro met intrest terugbetalen aan de 87-jarige Emiel V. uit Wilrijk. Die man had zij jarenlang geholpen als 'gezelschapsdame', maar ze haalde ongemerkt zijn rekening leeg.





De rechter noemde G., die leeft van een uitkering van 1.500 euro, een gewiekste oplichtster: "Carine G. maakte misbruik van de hulpbehoevendheid van het 87-jarige slachtoffer en zijn behoefte aan gezelschap."





Twee jaar geleden had Carine G. al een cheque van 47.000 euro op naam van Emiel V. verduisterd. Met dat geld kocht zij in korte tijd twee auto's, een BMW 116 en een Audi A3 Cabrio. Daarvoor werd zij begin dit jaar veroordeeld tot 2 jaar cel.





Dochtertje

"Zij heeft nog geen euro schadevergoeding betaald aan mijn cliënt", zei advocaat Jan Van Rompuy, die Emiel V. bijstond. "De vrouw is hardleers. Zij is sinds 1999 al 53 veroordeeld." Dat vond de procureur ook. Zij omschreef Carine G. als iemand "met een gat in haar hand". De uitleg als zou Emiel V. haar het geld hebben geschonken, als voorschot op de erfenis, sloeg volgens de procureur nergens op. "Die 53 veroordelingen zijn vooral politiedossiers, zoals rijden zonder rijbewijs", stellen G.'s advocaten Moranne Wyckmans en Chantal Van den Bosch. "Wij hebben de rechter aangetoond dat Carine G. door haar gezondheidsproblemen het financieel moeilijk heeft. Binnenkort moet zij een zware operatie ondergaan. De rechter heeft daar rekening mee gehouden en de straf gedeeltelijk met uitstel gegeven. Als Carine G. die straf met elektronische enkelband kan uitzitten, kan zij ook voor haar 8-jarig dochtertje blijven zorgen." (PLA)