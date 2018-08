Oplichtster al 53 keer veroordeeld ALS 'GEZELSCHAPSDAME' STAL ZE 50.000 EURO VAN TACHTIGER PATRICK LEFELON

24 augustus 2018

02u42 0 Antwerpen Al 53 keer is Carine G. uit Brecht veroordeeld maar de vrouw volhardt in de boosheid. Opnieuw staat zij terecht voor oplichting van een goedgelovige, oude man: de 87-jarige Emiel V. uit Wilrijk. Zij pikte 50.000 euro van de alleenstaande bejaarde. De procureur vordert drie jaar cel tegen Carine G.

Emiel V. uit Wilrijk had vorig jaar al een proces gevoerd tegen Carine G. De vrouw had zich als 'gezelschapsdame' binnengewerkt bij de bejaarde zelfstandige. Zij hielp hem bij zijn huishouden, deed boodschappen en ging geregeld iets met hem drinken. Emiel is maar alleen, heeft amper familie en kon het vrouwelijke gezelschap wel waarderen.





Tot hij zijn bankrekening nakeek en vaststelde dat Carine G. op korte tijd twee auto's, een BMW en een Audi, had gekocht op zijn kosten. Emiel V. diende een klacht in en Carine G. werd midden 2017 wegens oplichting veroordeeld tot 2 jaar cel.





Gat in haar hand

Eind 2017 kwam Carine G. uit de gevangenis. Zij zocht onmiddellijk terug contact op met haar slachtoffer Emiel V. De eenzame man zwichtte en liet Carine G. haar vroegere rol als huishoudhulp weer opnemen.





Advocaat Jan Van Rompuy die Emiel V. bijstaat: "Die dame is hardleers. Zij is sinds 1999 al 53 keer veroordeeld. Deze keer schrijft zij in vier maanden tijd liefst 50.150 euro over van de rekening van Emiel V. naar haar eigen rekening. Dat gebeurt in veertien verrichtingen. Het geld gebruikt zij voor allerlei luxe-aankopen, voor zichzelf of voor haar minnaar."





Drie jaar gevorderd

Volgens de procureur heeft Carine G. een "gat in haar hand."' De uitleg als zou Emiel V. haar het geld hebben geschonken als voorschot op de erfenis, slaat nergens op.





"De camerabeelden van de bank laten zien dat Carine G. altijd alleen is als zij het doorgestorte geld van Emiel V. gaat afhalen", aldus de procureur.





Zij vorderde een straf van 3 jaar cel tegen deze onverbeterlijke oplichtster.





Enkelband

Carine G. kwam zelf niet naar haar proces. Zij zit thuis in Brecht met een elektronische enkelband. De vrouw werd





in april gearresteerd en zat twee maanden in de gevangenis. Daarna mocht zij het voorarrest thuis met een enkelband uitzitten.





Volgens haar advocate houdt Carine G. haar onschuld staande. "Die 50.150 euro heeft Emiel V. met zijn goedkeuring aan mijn cliënt afgestaan. Hij gaf het geld nu al, zodat zij later bij een erfenis geen belastingen op zou hoeven te betalen."





De rechter doet op 30 augustus uitspraak.