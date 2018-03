Opleiding vorkheftruck moet jongeren aan werk helpen 03 maart 2018

Twintig Antwerpse jongeren die ondersteuning nodig hebben om werk te vinden, volgen momenteel een groepsopleiding 'vorkheftruck/reachtruck'. Het opleidings- & trainingsinstituut Furbo organiseert met jongerenorganisaties JES, Formaat en Kras Jeugdwerk voor het vijfde jaar deze opleiding. Na deze opleiding en evaluatie ontvangen ze een certificaat waarmee ze hun kansen verhogen op een job als magazijnmedewerker. De deelnemers leren op korte tijd een vorkheftruck, een stapelaar en een reachtruck bedienen. Op het einde van deze intensieve achtdaagse opleiding moeten ze slagen in een examen waarna ze een certificaat krijgen. De vraag naar magazijnmedewerkers is groot en specifiek voor Antwerpen zit deze functie nog steeds in de lift. De stad Antwerpen noteerde 93 vacatures in 2014, 88 vacatures in 2015, 89 vacatures in 2016 en vorig jaar maar liefst 139 vacatures. De vorige editie van deze opleiding liep van 10 tot 17 maart 2017. Eind vorig jaar hadden 13 van de 19 deelnemers hadden een job, onder meer in de logistieke sector. Ze waren dankzij hun certificaat een betere kandidaat voor de werkgever. "Het is meer dan alleen een attest. Voor de jongeren is het terug vertrouwen krijgen in de maatschappij en in zichzelf. Het is hun tweede kans na school. Het is terug in contact komen met hun kwaliteiten", aldus Mostafa Ameziane, arbeidscompetentiebegeleider JES Antwerpen in Borgerhout. (ADA)