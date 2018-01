Opkuiswerken lopen op hun einde 02u52 0 Klaas De Scheirder

De opkuiswerken op de Paardenmarkt na de explosie van maandagavond lopen op hun einde. Gisteren was de brandweer nog aanwezig met een hoogtewerker om de aannemer te assisteren maar vanaf vandaag is de locatie officieel een bouwwerf en geen rampensite meer.





Er wordt verwacht dat de ontmanteling van de drie gebouwen nog één dag in beslag zal nemen. Ondertussen mocht de bewoner van huisnummer 105 zijn woning weer betreden. Gisterenmiddag kon hij terug naar huis, hij wenste niet op het incident te reageren. De bewoners van 103, dat grenst aan de ingestorte gebouwen, hebben minder geluk. Het gebouw is nog te onveilig om te betreden. Aan de andere kant zijn huisnummers 95 en 97 ook nog niet toegankelijk wegens beschadigde ramen en defecte nutsvoorzieningen. De brandweer blijft de situatie wel opvolgen. "We hebben de site gisteren goed moeten beveiligen voor de nakende storm", klinkt het. De Paardenmarkt is sinds dinsdagavond terug toegankelijk voor alle verkeer. Het slachtoffer dat na de explosie in kritieke toestand verkeerde, is intussen ook stabiel. (BSB)