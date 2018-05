Ophef over beeld met erectie in Middelheim 02 mei 2018

02u28 1

Enkele wandelaars nemen aanstoot aan een kunstwerk in opbouw in het park van het Middelheimmuseum. Het gaat om een beeld van een naakte man die achteruitleunend op handen en voeten steunt. Mét een knoert van een erectie.





Het kunstwerk van het Oostenrijkse collectief Gelitin is een fontein die Arc de Triomphe heet. Het is gemaakt uit plasticine en verhuist binnenkort naar een pad zodat bezoekers eronderdoor kunnen wandelen.





Het Middelheimmuseum zegt wel begrip te hebben voor bezoekers die het beeld willen vermijden, en dat het museum duidelijk zal aanduiden hoe mensen het kunstwerk gewoon kunnen vermijden. Bovendien komt het werk nog hoger te staan, waardoor de bovenkant ervan tussen de bladeren van de bomen zal staan. (BJS)