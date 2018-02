Opgepakte illegaal bij politie bekend onder 29 namen 03 februari 2018

In de Montignystraat in Antwerpen betrapte een werkman vrijdagochtend een dief die een bestelwagen op een bouwwerf aan het doorzoeken was. Toen werkmannen hem wilde tegenhouden, bedreigde de man de werklui met een steen. Toch konden zij de verdachte onder bedwang houden tot de aankomst van de politie.





De verdachte was in het bezit van valse identiteitspapieren en stond als illegaal gekend bij de politie onder 29 verschillende namen. Hij bleek na controle onder de invloed van en in het bezit van drugs. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het was gisteravond niet duidelijk of de dief is aangehouden. (BSB)