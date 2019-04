Opgelet: aangepaste dienstregeling stadsdiensten op feestdagen ADA

19 april 2019

12u40 3 Antwerpen Op zondag 21 april (Pasen) en maandag 22 april (paasmaandag) geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten. Op feestdagen zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten.

Een aantal diensten zijn ondanks de feestdagen toch gewoon open. Dat geldt voor de stedelijke musea die zoals steeds open zijn op zondag maar ook op paasmaandag. Ook de bezoekerscentra van Visit Antwerpen zijn beide dagen open. Op Pasen zijn de stedelijke zwembaden dicht maar wel open op paasmaandag

De politie is zoals steeds 24 uur op 24 bereikbaar via het noodnummer 101 en de Blauwe Lijn. Tijdens het weekend, ook met Pasen dus, gelden de normale openingsuren. Meer informatie over de openingsuren en adresgegevens vindt u op www.politieantwerpen.be/kantoren. Op paasmaandag 22 april kan je terecht in drie politiekantoren: op de Noorderlaan, Oudaan en Unolaan. Alle andere kantoren zijn op paasmaandag gesloten.

Geen afvalophaling

Tijdens de nacht van zondag op maandag en overdag op maandag 22 april wijzigt de afvalophaling. Antwerpenaars uit die ophaalzone mogen uitzonderlijk hun huisvuil de volgende werkdag aanbieden. Het afval wordt dan dinsdag 23 april opgehaald. Op 21 en 22 april zijn de containerparken gesloten.

