Operatie 'red stadsvijver' werkt 03 mei 2018

02u52 0 Antwerpen De vijver in het Antwerpse Stadspark, die bijna een jaar kurkdroog stond, stroomt (langzaam) weer vol. Onlangs werden werken uitgevoerd om regenwater naar de vijver af te leiden. Die ingreep werpt haar vruchten af.

De hevige regenbuien van de afgelopen dagen hebben de bekende stadsvijver duidelijk goed gedaan: er staat weer water in de plas. Helemaal gevuld is de vijver nog niet: daarvoor is nog meer regenval vereist.





De vijver in het Stadspark kreeg het midden vorig jaar moeilijk. Op de nabijgelegen werf van de Noorderlijn vonden toen grote 'bemalingswerken' plaats om het grondwaterpeil te doen dalen. Alleen zo kon de aannemer funderingen en constructies droog in de grond brengen. De vijver in het Stadspark werd daarvan het slachtoffer en liep zienderogen leeg.





Om het probleem te verhelpen voerden de stad en rioolbeheerder rio-link eind maart in het Stadspark werkzaamheden uit. Er werd een ondergrondse verbinding tot stand gebracht zodat het regenwater van op straat naar de vijver vloeit én dus niet meer via de riolering bij het afvalwater terechtkomt.





Eerder maakte een aannemer ook al een verbinding naar Café Capital, de discotheek die in 2010 uitbrandde en deze zomer als horecazaak heropent. Bedoeling is dat het water dat op het dak van de vernieuwde Capital valt - en niet herbruikt wordt - ook naar de vijver terugvloeit. (BJS)