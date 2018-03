Operatie 'red stadsvijver' van start ONDERGRONDSE BUIS VOERT REGEN VAN STRAAT NAAR PARK AF JONATHAN BERNAERTS

22 maart 2018

02u55 0 Antwerpen Aan de vijver in het Antwerpse Stadspark wordt er momenteel volop gewerkt. Bedoeling is om de bekende plas, die al bijna een jaar kurkdroog staat door graaf- en wegenwerken in de buurt, te laten volstromen met regenwater. De werken kaderen in het zogenaamde 'hemelwaterplan', waarmee de stad zich wil wapenen tegen klimaatverandering.

De vijver in het Stadspark kreeg het midden vorig jaar moeilijk. Op de nabijgelegen werf van de Noorderlijn vonden toen grote bemalingswerken (ook wel droogzuigingen genoemd) plaats om het grondwaterpeil te doen dalen. Alleen zo kon de aannemer funderingen en constructies droog in de grond brengen. De waterpompen op de Leien draaiden overuren en deden het waterpeil in de hele omgeving flink dalen. De vijver in het Stadspark werd daarvan het grootste slachtoffer en liep zienderogen leeg.





De stad Antwerpen probeerde het probleem te verhelpen door dagelijks 300.000 liter leidingwater aan de vijver toe te voegen en zo het waterpeil op te krikken. Zo zou de fauna en flora in en rond de vijver toch beschermd worden. De vissen waren er intussen wel al uit gehaald. Maar ook dat water liep elke dag weer weg. Wegens te kostelijk werd ingezet op een buizenconstructie, die vanop de Leien én met zelfs een brugconstructie op de kop van de Rubenslei, water van de werf in de vijver pompte. Ook dat bleek een maat voor niets.





Café Capital

De stad en rioolbeheerder rio-link gooien het nu over een andere boeg en zijn aan het Stadspark met werkzaamheden begonnen. De bedoeling? Een ondergrondse verbinding tot stand brengen zodat het regenwater van op straat naar de vijver vloeit én dus niet meer via de riolering bij het afvalwater terechtkomt. De werken zouden eind volgende week klaar zijn.





Eerder maakte een aannemer ook al een verbinding naar Café Capital, de discotheek die in 2010 uitbrandde en deze zomer als horecazaak heropent. Bedoeling is dat het water dat op het dak van de vernieuwde Capital valt - en niet herbruikt wordt - naar de vijver terugvloeit.





Afwachten

Volgens de stad is het onmogelijk om te voorspellen wanneer de stadsvijver weer helemaal volgelopen zal zijn. "Dat hangt van de neerslaghoeveelheden af", zegt Dirk Delechambre, de woordvoerder van de stad Antwerpen. "We zullen sowieso geduld moeten oefenen. In de vijver kan heel veel water in. Bovendien is de waterhuishouding in de buurt grondig verstoord."





De werken aan de stadsvijver kaderen in het zogenaamde 'hemelwaterplan', dat rio-link in opdracht van het stadsbestuur uitwerkt. Via het plan wordt regenwater opgevangen om onder meer vijvers mee te voeden. "Regenwater van straten of van grote daken kunnen het waterpeil in de vijvers onder controle houden én tegelijk krijgen die vijvers een waterbufferende functie", klinkt het.





Met haar 'hemelwaterplan' wil de stad Antwerpen zich wapenen tegen de klimaatverandering. "Steden zoals Antwerpen zijn kwetsbaar voor stortregens. Door de dichte bevolking en veel verharde oppervlakten kan het regenwater er veel minder insijpelen. Plaatselijk kan dit voor wateroverlast zorgen. Zeker wanneer de buienintensiteit door de klimaatverandering vergroot."