Openluchtzwembad De Molen wel open op nationale feestdag 19 juli 2018

Op de nationale feestdag zaterdag 21 juli geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten. Op feestdagen zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten. Een aantal diensten zijn toch geopend. Zo zijn openluchtzwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg wel open op 21 juli. Ook de stedelijke musea en het Maagdenhuismuseum zijn open. De bezoekerscentra van Visit Antwerpen openen ook de deuren op 21 juli. De bibliotheken, overdekte zwembaden en sporthallen zijn gesloten. Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Burgers zoeken het best van tevoren op de website op of de locatie die ze willen bezoeken al dan niet geopend is of dat er aangepaste openingsuren gelden. De containerparken zijn ook dicht. Wie twijfelt, kan op weekdagen, van 9 tot 17 uur het stedelijk contactcenter bellen voor meer informatie op het telefoonnummer 03/22.11.333. (ADA)