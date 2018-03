Openluchtzwembad De Molen al open 31 maart 2018

03u15 0

Het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever opent dit jaar vroeger de deuren door de renovatiewerken aan Olympsich Zwembad Wezenberg. Tijdens de volledige paasvakantie is het 50-meterbad elke dag open, ook op Pasen en paasmaandag. Buiten de paasvakantie is het zwembad open op woensdag, zaterdag en zondag van 12 uur tot 18 uur. Het zwemwater van het openluchtzwembad wordt verwarmd en bedraagt momenteel ongeveer 24 graden. Op 10 mei start het reguliere openluchtseizoen. Vanaf dan kunnen zwemliefhebbers elke dag komen zwemmen in openluchtzwembad De Molen op Linkeroever en zwemvijver Boekenberg in Deurne. (ADA)