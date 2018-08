Openluchtdiner op De Coninkplein tijdens Festival Royal 16 augustus 2018

Het stadsfestival Antwerpen 'Barok 2018. Rubens inspireert' is bijna halfweg. Het tweede deel van het festival wordt op gang getrapt door Festival Royal, een driedaags feest op het De Coninckplein met muziek, literatuur, expo's, culinaire hoogtepunten en een barok bal van 31 augustus tot en met 2 september.





Op vrijdag 31 augustus gaat het festival om 18.30 uur van start met Urban meets Barok. "Jong aanstormend talent neemt het De Coninckplein over met stevige hiphop en droommuziek in combinatie met barokmuziek. Nadien wordt de Graffiti Mural officieel ingehuldigd van drie containers hoog", aldus schepen van Cultuur Caroline Bastiaens.





Daphne Aalders van kookatelier Food is ook actief op Festival Royal. Zij zal een zevengangendiner samenstellen tijdens Diner Royal. "Het zal de eerste keer zijn dat er een openluchtdiner zal plaatsvinden op dit plein."





Info: www.visitantwerpen.be. (ADA)