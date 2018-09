Openingsfeest voor Belvédère Droogdokkenpark 07 september 2018

De Belvédère in het Droogdokkenpark, een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien, wordt op zondag 30 september feestelijk geopend.





De Belvédère is een groot, groen, zeshoekig, architecturaal uitkijkplatform met een breed wandelpad aan de Schelde op het Eilandje.





Van 11 tot 17 uur is iedereen er welkom op het openingsfeest. Er vinden tal van activiteiten plaats zoals yoga, dans, theater, zwerkbal en kindergrime.





In het Droogdokkenpark komt ook nog een avontuurlijke speelzone en een amfitheater voor kleine evenementen. (BJS)