Opening KMSKA nog eens 2 jaar uitgesteld ADA

22 november 2018

18u35 0

Het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) zal pas ten vroegste eind 2021 openen. Dat is twee jaar later dan aanvankelijk voorzien.

Tijdens de renovatiewerken is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht en ook de samenvoeging van twee musea in één, is technisch moeilijker dan voorzien. Bovendien zal de onthaalruimte voor de bezoekers anders ingericht worden met meer aandacht voor multimedia. En zo zal het museum uiteindelijk meer dan tien jaar lang gesloten geweest zijn. Minister van Cultuur Sven Gatz vraagt begrip voor de complexe situatie van het museum. “Het museum had misschien eerder al gerenoveerd moeten worden. We zitten er nu middenin dus we moeten erdoor.”