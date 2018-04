Openbare BBQ's trekken sluikstorters aan KOSTPRIJS LOOPT OP TOT 400.000 EURO PER JAAR NINA BERNAERTS

10 april 2018

02u44 1 Antwerpen De stad wikt en weegt de voor- en nadelen van de openbare BBQ's. Dit weekend werd pijnlijk duidelijk hoeveel vuil er rond deze plekken wordt achtergelaten. De BBQ's blijken daarenboven ook nog eens een hoge kostprijs te dragen, goed voor een jaarlijks onderhoud van 400.000 euro.

De eerste zonnestralen zorgen ook steevast voor de eerste barbecues. Voor mensen zonder tuin een serieuze opgave. Daarom staan er in de stad verspreid zo'n 15 BBQ's vrij te gebruiken voor iedereen. Maar dit weekend werd al snel duidelijk hoe smerig de plekken er worden achtergelaten. Vuilbakken puilen uit en opgeknoopte plastiek zakjes werden er dan maar gewoon naast geplaatst. De stad zette dit weekend al 10 extra personeelsleden in, specifiek in de parken om het sluikstorten tegen te gaan. "Sowieso is er in het weekend 40 man op pad bij de veegdienst, daar kwamen dit weekend nog eens 10 bij. De zon is ons ook een beetje te vlug af want vanaf mei komt er nog eens 42 man bij, opnieuw specifiek voor de parken", zegt Liesbeth De Maeyer, woordvoerder voor schepen van Buurtonderhoud Carolien Bastiaens (CD&V).





De schepen erkent dat de veelvuldig gebruikte BBQ's een deel van het sluikstortprobleem zijn. "Onze veegdiensten hebben zelf ook aangegeven dat er dit weekend gigantisch veel is opgehaald, onder meer op hotspots zoals de BBQ's maar ook op de Meir. Daar zijn we zelfs drie keer de straat gaan opschonen. Daarom willen we de mensen oproepen om hun vuil thuis weg te gooien en niet naast de vuilbakken die vol zitten. Hier staan boetes van 350 euro op en we zullen die ook toepassen."





Het kabinet van burgemeester Bart De Wever gaat het bestaan van de BBQ's verder onder de loep nemen. Het berekende dat elke installatie 26.000 euro kost. "Samen zijn de 15 plekken goed voor een jaarlijkse kost van bijna 400.000 euro. Dat is bijzonder hoog en we moeten binnen het college bekijken of die kost het nog wel waard is", zegt Philippe Beinaerts, kabinetschef voor de burgemeester.





Onderhoud

"Het zijn plekken waar veel mensen samenkomen maar er is veel onderhoud, veel vandalisme en veel sluikstort. Er zijn ook enkele klachten van geluidsoverlast. En er is ook een soort van claim-gedrag, groepen die de BBQ voor zich claimen en zich niet sociaal opstellen ten opzichte van andere gebruikers, en dat is niet de bedoeling. We begrijpen dat deze plaatsen een ontmoetingsplek zijn voor de Antwerpenaren die het moeten stellen zonder terras of tuin maar er zijn misschien manieren om dat op een andere manier te organiseren", zegt Beinaerts.





Schepen Bastiaens pleit vooral voor sensibilisering en beboeten wanneer nodig. "De BBQ's hebben een verbindende functie. We moeten wel actief de mensen gaan wijzen op wat kan en niet kan. Daarnaast moeten we ook GAS-boetes uitdelen aan de sluikstorters."