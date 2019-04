Open Vld wil pendel in Antwerpse haven: “De sporen liggen er, laten we ze gebruiken” BJS

18 april 2019

13u37 0 Antwerpen De Antwerpse Open Vld wil bestaande spoorinfrastructuur in de haven gebruiken voor pendelverkeer tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding. De NMBS gaat het voorstel onderzoeken.

Een treinverbinding tussen de Waaslandhaven en de haven op rechteroever tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding. Met dat voorstel kwamen de Antwerpse liberale boegbeelden Christian Leysen en Willem-Frederik Schiltz woensdag op de proppen.

Een ‘lightrail’ over het bestaande spoornet kan werknemers vlot naar de bedrijven brengen op zowel rechter- als linkeroever, zo lanceerde Leysen het voorstel. “De sporen liggen er, laten we ze gebruiken.” Een ’S-ring’ moet de haven bereikbaar houden terwijl de werken aan de Oosterweelverbinding bezig zijn. Om de verbinding te realiseren zouden wel aantal oude stations zoals Linkeroever, Antwerpen-Oost, Dam en Haven moeten heropenen. Nieuwe haltes, zoals Melsele en Schijnpoort, moeten zorgen voor overstapmogelijkheden op de tram.

De NMBS reageert afwachtend op het voorstel. “Elk voorstel dat kan bijdragen tot een betere mobiliteit moet uiteraard worden bekeken”, zegt woordvoerder Dimitri Temerman. “Op basis van het potentieel aan reizigers, de technische en economische haalbaarheid kan vervolgens beslist worden over de meest aangewezen oplossing, ook vanuit ecologisch oogpunt. Het is in die zin dat we dan ook onmiddellijk aan mijnheer Leysen heeft voorgesteld om zijn project toe te lichten.”

Het bedrijfsleven in de haven noemt het een “valabel plan” om over het spoorwegennet werknemers naar de bedrijven in de haven te brengen. “Maar de prioriteit moet liggen bij het goederenvervoer”, zegt Stephan Vanfraechem, topman van Alfaport-Voka. “Binnen het Railport-initiatief, dat nu zo’n vijf jaar loopt, hebben we met verschillende partners als doel gesteld om het aandeel van het spoorvervoer te verdubbelen, van 7 naar 15 procent. Daarvoor zijn nog grote ingrepen nodig.”

Meer enthousiaste geluiden bij de actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal. “Een lightrail voor pendelverkeer naar de haven past perfect in het ‘Routeplan 2030', dat maatregelen moet nemen voor de ‘modal shift’ naar duurzamer verkeer.”