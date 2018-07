Open Vld wil meldingsapp tegen holebigeweld 17 juli 2018

02u36 0

Open Vld wil van Antwerpen de meest holebivriendelijke stad van Europa maken. Naast grote toeristische evenementen en campagnes in scholen staat een meldingsapp voor verbaal en fysiek geweld hoog op de agenda.





Carim Bouzian van Pink!, het holebinetwerk van de Antwerpse Open Vld, kreeg in 2003 nog doodsbedreigingen uit eigen allochtone hoek en strijdt al jaren voor een meldpunt. "Nu hebben we de mogelijkheden om er een app voor te maken. Holebi's laten geweld nog te vaak passeren. Het parket oordeelt in veel gevallen dat een dossier van gaybashing te miniem is om te gaan vervolgen. Een app verlaagt de drempel en biedt de politie een beter zicht op de plaatsen waar de agressie zich bij uitstek voordoet. Al weten we dat je in sommige wijken en op bepaalde tijdstippen probleemloos hand in hand kunt lopen en op andere plekken helemaal niet. Contacten binnen de politie vinden de app in elk geval een goed idee." (PHT)