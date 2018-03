Open Vld verliest nu ook Karin Heremans 02 maart 2018

02u41 0 Antwerpen Voor de Antwerpse Open Vld valt alweer een kandidate weg om straks op nummer twee te staan van de gemeenteraadslijst. Karin Heremans keert de politiek de rug toe. Heremans is directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Lijsttrekker en huidig staatssecretaris Philippe De Backer houdt de kiezen op elkaar: "Ik leg de puzzel van de lijst op eigen tempo."

Begin dit jaar raakte bekend dat Annemie Turtelboom de Antwerpse politiek ruilde voor een zitje in de Europese Rekenkamer. Een benoeming die donderdag alvast werd goedgekeurd in het Europees parlement. Turtelboom had in oktober normaal op de tweede plaats gestaan, tussen Philippe De Backer en uittredend schepen Claude Marinower. De liberalen mogen nu ook Karin Heremans schrappen. De specialiste in deradicalisering van jongeren vindt het politieke debat te gepolariseerd. Een totale verrassing is haar beslissing nu ook niet: haar politieke activiteit brandde op een laag pitje.





Wie dan wél?

Maar wie komt dan wél in aanmerking voor de tweede plaats? Een eenvoudige oefening is het niet. Open Vld heeft weinig aantrekkingskracht. Volgens de peilingen haalt de partij in de stad Antwerpen twee zetels. Een derde zou al een half succes zijn. En met De Backer en Marinower lijken de twee grootste stemmentrekkers al bekend. Namen die over de tongen rollen, zijn die van Alexandra D'Archambeau, Pinar Dogan, Sihame El Kaouakibi en Edith Lampo. D'Archambeau (pas 26) is Wilrijks districtsraadslid, El Kaouakibi kennen we van Let's Go Urban, Dogan werkt op het kabinet van Marinower en Lampo zetelt in de Hobokense districtsraad.





Maar zoals gezegd: De Backer neemt zijn tijd en laat niets los.