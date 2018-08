Open Vld start petitie voor nachtlijnen 25 augustus 2018

Open Vld is een petitie gestart om nachtlijnen op te starten in Antwerpen. Voor de financiering kijken ze niet enkel naar De Lijn maar denken ze ook dat het Sportpaleis, de Stadsschouwburg of de horeca kan bijdragen. Ook andere gemeenten en steden die op de nachtverbinding komen te liggen, kunnen financieel bijdragen. Open Vld vindt het een beperking van vrijheid dat men na 23 uur eigenlijk geen openbaar vervoer meer heeft. De petitie zullen ze overhandigen aan huidig schepen van Mobiliteit, Koen Kennis. De petitie werd al ondertekend door 750 sympathisanten. (NBA)