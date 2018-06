Open Vld: "Stad moet kiezen voor meergeneratiewijken" 12 juni 2018

02u57 0 Antwerpen De stad moet vaker de kaart trekken van wijken voor meerdere generaties, zegt Open Vld. "Bouw serviceflats en woonzorgcentra in het hart van de samenleving."

Nederland heeft een streepje voor op ons land in 'meergeneratiewijken'. Zo stelden in Utrecht, Zwolle en Deventer verzorgingshuizen hun kamers, studio's en appartementen open voor studenten, jongeren en jonge ouders. Volgens liberaal lijsttrekker Philippe De Backer en OCMW-ondervoorzitter Axel Polis liggen woonzorgcentra in ons land te vaak afgelegen van stads- en districtskernen. "Spontaan contact met andere generaties of buurtbewoners is moeilijk. In de buurt ontbreekt het aan winkels. Terwijl we moeten strijden tegen vereenzaming en verlies van zelfstandigheid bij ouderen. Dat kan met meer innovatie in de manier waarop we ouderenwoningen ontwerpen." De twee liberalen denken niet enkel aan commerciële voorzieningen zoals winkels of restaurants, maar ook aan scholen, sportaccommodatie en kinderopvang. "Ouderen moeten het gevoel hebben dat ze deel blijven uitmaken van de samenleving rondom hen", zegt Polis. Open Vld legt de trekkersrol bij het Antwerpse Zorgbedrijf, maar wil het privé-initiatief zoveel mogelijk laten spelen. "Ik ga akkoord met die visie, maar eigenlijk zijn we dit al aan het doen", reageert OCMW-voorzitter Fons Duchateau. "Op Linkeroever bijvoorbeeld, met woonzorgcentrum 't Zand: midden in een woonwijk en opengesteld voor bewonersgroepen. Aan ons dienstencentrum Oosterveld in Wilrijk is nu een crèche verbonden." (PHT)