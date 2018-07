Open Vld: "Roltrappen voetgangerstunnel moeten ook na 20 uur werken" 26 juli 2018

Open Vld lanceert een voorstel om de roltrappen van de voetgangerstunnel ook na 20 uur te laten werken. Dat doet ze nadat de lift het de laatste weken regelmatig liet afweten waardoor fietsers genoodzaakt waren de trappen te neen. "Dat kan niet in een stad die mobiel wil zijn", vindt Carim Bouzien van Open Vld. In de winter zouden de roltrappen al zeker tot 22 uur moeten werken, in de zomer zelfs tot middernacht. Een andere mogelijkheid vindt de partij zijn moderne roltrappen die in werking treden wanneer iemand ze wil gebruiken. (ADA)