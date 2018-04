Open Vld-politica: "Stad heeft dierenkerkhof nodig" 07 april 2018

02u32 0 Antwerpen Wilrijks politica Alexandra D'Archambeau (Open Vld) wil graag een dierenkerkhof in de stad Antwerpen. "Veel mensen hebben immers geen tuin en daar geldt dan nog een limiet van 10 kilogram." Schepen Caroline Bastiaens (CD&V) zegt dat het idee wordt onderzocht.

Vandaag zijn er in Boom en Zandhoven al crematoria die dieren mogen verbranden én vind je daar ook een strooiweide. In Zwijndrecht gaat men zelfs werk maken van een laatste rustplaats voor huisdieren. Alexandra D'Archambeau, die zelf twee katten heeft en in een flat woont, hoopt dat Antwerpen volgt. "Veel mensen beschouwen een huisdier als een deel van het gezin. Wanneer het sterft, kan het voor die mensen veel betekenen als ze dat dier later niet te ver van huis kunnen begraven. Want zelfs met een eigen tuin, ben je beperkt. Veel honden wegen al gauw meer dan 10 kilo. Dan mag het niet."





D'Archambeau denkt aan een nog braakliggend stuk grond of een perceel op een bestaande begraafplaats.





Hoe dan ook zit een dierenkerkhof er deze legislatuur niet in. Schepen voor Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA) liet het idee onderzoeken, maar de adviesraad wimpelde het af en vond het beter om te investeren voor levende dieren. Wat de stad ook doet. Liesbeth De Maeyer, woordvoerster van schepen voor patrimonium Caroline Bastiaens, laat wel een opening. "Maar we moeten nog heel wat onderzoeken voor er wordt beslist. Gaat de stad het in eigen beheer doen of zoeken we privépartners? En waar vind je een geschikte plek? Je moet uitzoeken wat wettelijk kan of niet." (PHT)