Open Vld op zoek naar vervangster Turtelboom 02u49 0 Antwerpen De Antwerpse Open Vld laat voorlopig niets los over een nieuwe nummer 2 voor de gemeenteraadsverkiezingen. Annemie Turtelboom ruilt immers de politiek in ons land voor een zitje in de Europese Rekenkamer. Ze zal daar partijgenoot Karel Pinxten opvolgen.

"Ik gun Annemie de job, al zullen we haar ervaring missen", reageert liberaal lijsttrekker en huidig staatssecretaris Philippe De Backer op de kandidatuur. De aanstelling van Turtelboom zou een formaliteit moeten zijn. De Backer laat zich niet opjagen. "Ik wil op eigen tempo de lijst maken. Ons huiswerk zal tegen april of mei klaar zijn. Sowieso moet het nummer 2 op onze lijst een vrouw zijn. We praten met veel mensen. Ook met kandidaten van buiten de partij. Alles blijft mogelijk."





Met het wegvallen van Turtelboom zijn enkel de plaatsen van Philippe De Backer (1) en huidig schepen Claude Marinower (3) al op de lijst ingevuld. (PHT)